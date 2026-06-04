"Que regrese el otro Trump": AMLO reaparece y acusa a EU de buscar tumbar a Morena.

El exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió su retiro político al publicar un extenso posicionamiento en X desde Palenque, Chiapas, donde denunció la "embestida" de la Casa Blanca bajo los pretextos de combatir la migración y el narcoterrorismo. Según AMLO, dicha ofensiva responde a una estrategia electoral estadounidense orientada a los comicios de noviembre.
En el mensaje, el presidente honorario respaldó sin condiciones a la presidenta del Senado, Claudia Sheinbaum, y advirtió que Washington busca debilitar al partido Morena para favorecer a la oposición de derecha en México, con el objetivo de instalar un gobierno "entreguista, corrupto, mafioso y cruel" subordinado a intereses estadounidenses.
AMLO también reflexionó sobre la "metamorfosis" política de Donald Trump, contrastando la actual tensión con el pragmatismo que marcó la relación bilateral cuando ambos coincidieron como jefes de Estado. El exmandatario afirmó poseer pruebas de acuerdos entre él y Trump, insinuando que la relación anterior fue más constructiva y que, de regresar, Trump podría contrarrestar la presión de la Casa Blanca.
El comunicado subraya que las acusaciones de Washington carecen de un interés genuino por resolver la adicción a las drogas en su propio país y que, en cambio, buscan desestabilizar a México. AMLO concluyó con la frase: "Por el bien de todos, que regrese el otro Trump".