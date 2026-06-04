"Que regrese el otro Trump": AMLO reaparece y acusa a EU de buscar tumbar a Morena.

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El expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a la arena política desde Palenque, Chiapas, y utilizó su cuenta oficial de X para denunciar lo que califica como una ofensiva de la Casa Blanca contra México. En su mensaje, apoyó sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum y lanzó una reflexión sobre la figura de Donald Trump, a quien invita a regresar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 08:19 AM.
En México y editada el 04/06/2026 08:24 AM.