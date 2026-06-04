Explosión de pipa de gas LP en Tepeaca, Puebla, obliga a evacuar a más de mil estudiantes

Una fuerte explosión de una pipa de gas licuado de petróleo (LP) se registró esta mañana en la colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, Puebla. El incidente ocurrió a escasa distancia del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, lo que llevó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a ordenar la evacuación inmediata de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Según los primeros reportes, un total de 1,753 personas abandonaron el plantel para resguardar su seguridad ante el riesgo generado por la explosión. Las autoridades locales y los servicios de emergencia se desplazaron al sitio para atender a los heridos y controlar posibles focos de incendio.
Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de lesionados, aunque se indica que los servicios médicos atendieron a varios casos de cortes y quemaduras leves. La causa de la explosión aún está bajo investigación; se espera que la Fiscalía del Estado de Puebla abra una causa para determinar responsabilidades.
El municipio de Tepeaca ha activado su plan de contingencia ante emergencias, y la SEP ha comunicado que se reanudarán las actividades escolares una vez que se garantice la seguridad del entorno. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar acercarse al área afectada.