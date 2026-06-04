Explosión de pipa de gas LP en Tepeaca, Puebla, obliga a evacuar a más de mil estudiantes

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Una pipa de gas LP explotó en la colonia San Juan Negrete, municipio de Tepeaca, Puebla, provocando la evacuación inmediata de 1,753 personas del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, bajo la orden de la SEP.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 12:02 PM.
En México y editada el 04/06/2026 03:45 PM.