Fuerzas Especiales del Ejército refuerzan la seguridad en Sinaloa

El 3 de junio de 2026, noventa efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, apodados “Los Murciélagos”, despegaron de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía a bordo de un Boeing 737‑800 de la Fuerza Aérea, con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán, Sinaloa. El traslado se realizó dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de reforzar el despliegue operativo que la 9ª Zona Militar mantiene en la entidad.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) precisó que la misión del contingente es fortalecer las acciones de seguridad que ya llevan a cabo el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. Las tareas incluyen disuasión, prevención y patrullajes en diversos puntos de Sinaloa, siempre bajo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.
La llegada de los efectivos fue confirmada alrededor de las 18:00 horas por medios locales en Culiacán. En los últimos días, la violencia en el estado ha escalado: la Fiscalía General del Estado registró diez homicidios dolosos el 2 de junio, superando el promedio diario de mayo (113 homicidios en total). En los primeros cinco meses de 2026, Sinaloa acumuló 510 homicidios dolosos, cifra que motivó el despliegue de los 90 soldados.
El contexto de inseguridad se agrava por la crisis política derivada de la acusación, por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de diez funcionarios estatales, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, visitó Culiacán el 4 de mayo acompañado de altos mandos militares y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, reiterando el compromiso federal de permanecer en la entidad.
Desde septiembre de 2024, la pugna entre facciones criminales, como Los Mayos y Los Chapitos, ha incrementado la violencia. En ese periodo, las fuerzas federales han incautado miles de armas, 70 toneladas de droga y detenido a casi 2,400 personas por delitos de alto impacto.
Con la incorporación de los “Murciélagos”, el Gobierno federal busca generar un ambiente de tranquilidad para la población sinaloense y demostrar que no abandonará la lucha contra la delincuencia organizada.