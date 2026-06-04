Fuerzas Especiales del Ejército refuerzan la seguridad en Sinaloa

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Noventa miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales, conocidos como “Los Murciélagos”, arribaron a Culiacán el 3 de junio para reforzar la Operación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ante el aumento de homicidios dolosos en la entidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 08:16 AM.
En México y editada el 04/06/2026 08:41 AM.