Gobierno planea desplazar a las Afores y fortalecer a PENSIONISSSTE con una aseguradora pública

Durante la tercera mesa de diálogo celebrada el 4 de junio de 2026 entre el ISSSTE, la SEP y la Secretaría de Gobernación, el titular del ISSSTE, Martí Batres, presentó una propuesta que busca crear una aseguradora pública y otorgar mayor protagonismo a PENSIONISSSTE, la única Afore 100 % pública del país.
La iniciativa responde a la demanda del magisterio de una jubilación digna y pretende corregir, según el gobierno, los efectos negativos de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, la cual sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas mayormente por Afores privadas.
Batres explicó que la nueva aseguradora pública sería un organismo especializado en el pago de pensiones, lo que permitiría un avance gradual hacia principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de cuentas individuales. Asimismo, se busca que PENSIONISSSTE se consolide como la "alternativa viable" para los trabajadores del Estado que actualmente se encuentran en el régimen de cuentas individuales.
Actualmente, PENSIONISSSTE administra e invierte los recursos de los trabajadores que cotizan al ISSSTE, al IMSS o de forma independiente, bajo la supervisión de la CONSAR, lo que la coloca en igualdad de condiciones con las Afores privadas.
Si bien la propuesta ha sido bien recibida por representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), también genera incertidumbre entre los empleados del sector público, quienes podrían experimentar cambios en la gestión de sus fondos de retiro.
El gobierno federal asegura que la medida busca fortalecer el sistema de pensiones, garantizar su sustentabilidad y ofrecer a los trabajadores una opción pública que compita en igualdad de condiciones con las entidades privadas.