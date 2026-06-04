Gobierno planea desplazar a las Afores y fortalecer a PENSIONISSSTE con una aseguradora pública

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En la tercera mesa de diálogo entre ISSSTE, SEP y Segob, el titular del ISSSTE, Martí Batres, anunció la creación de una aseguradora pública y la ampliación de poderes de PENSIONISSSTE, con el objetivo de revertir la reforma de 2007 que introdujo cuentas individuales gestionadas mayormente por Afores privadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 04:18 PM.
En México y editada el 05/06/2026 09:59 AM.