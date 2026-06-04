Madres buscadoras protestan frente al Estadio Nemesio Díez antes del amistoso México vs Serbia

Aproximadamente treinta madres buscadoras se congregaron frente al Estadio Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos del Toluca FC, para realizar una pega de fichas que busca visibilizar a los desaparecidos y solicitar información que ayude a su localización.
El reclamo se produce horas antes del amistoso entre la Selección Mexicana y Serbia, último duelo de preparación rumbo al Mundial 2026, programado para el jueves 4 de junio a las 20:00 horas (hora del centro del país). Las mujeres manifestaron que su protesta no está dirigida contra la celebración del Mundial, sino contra la “indiferencia del Estado” ante la crisis de desapariciones que supera los 140,000 casos en la República.
Con cánticos como “¡Los queremos! ¡Vivos los queremos!”, las madres exigieron que la atención internacional que recibirá el país con la llegada de miles de visitantes sirva también para poner en la agenda pública la urgente necesidad de respuestas y justicia.
El grupo se suma a otras organizaciones y movimientos sociales, entre ellos los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la CNTE, transportistas y campesinos, que mantienen protestas en distintas regiones del país.
El amistoso, dirigido por el técnico Javier Aguirre, será el último antes de que el Tri enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, inaugurando la Copa del Mundo 2026, la primera organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.
Las madres buscadoras reiteraron que los desaparecidos son “crimen de Estado” y demandan acciones concretas de las autoridades para esclarecer los casos y evitar que se repitan.