Madres buscadoras protestan frente al Estadio Nemesio Díez antes del amistoso México vs Serbia

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Cerca de 30 madres buscadoras se manifestaron fuera del estadio Toluca para exigir atención al caso de los más de 140 mil desaparecidos en México, coincidiendo con el último amistoso de la Selección antes del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 08:19 AM.
En México y editada el 04/06/2026 08:33 AM.