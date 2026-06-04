Sheinbaum anuncia que la reforma a la elección judicial simplificará la boleta electoral

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación simplificará la votación en los comicios judiciales al reducir candidaturas y unificar el diseño de la boleta, sin alterar la elección popular de magistrados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 08:34 AM.
En México y editada el 04/06/2026 09:56 AM.