Sheinbaum anuncia que la reforma a la elección judicial simplificará la boleta electoral

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó que la reforma a la elección del Poder Judicial, publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación, simplificará la boleta electoral y, por ende, la votación de los ciudadanos.
Sheinbaum explicó que en los comicios judiciales del año pasado la boleta resultó compleja debido al elevado número de nombres y a la falta de claridad en la información. Con la nueva normativa, se reduce el número de candidaturas y se unifica el diseño de la boleta, manteniendo la esencia de la reforma: que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos directamente por el pueblo.
La mandataria añadió que, además de la simplificación, la reforma establece que sólo una de las tres comisiones que puedan tener relación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) será nombrada, lo que permitirá validar títulos y calificaciones de manera más ágil.
Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la normativa homologa la metodología y los criterios de evaluación de los Comités de Evaluación de los tres poderes de la Unión, e incorpora un examen de conocimientos para los aspirantes, con el objetivo de garantizar la idoneidad de los candidatos.
Con estos cambios, el gobierno busca que la ciudadanía participe de forma más sencilla y consciente en la elección de los integrantes del Poder Judicial, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas del sistema judicial mexicano.