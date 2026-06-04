Va contra el alza: Sheinbaum lanza plan para garantizar jitomate más barato

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, suscribió un convenio con productores y comercializadores de 18 estados para reducir el costo del jitomate, garantizar su abastecimiento nacional antes de la exportación y establecer un esquema de precios justos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 08:17 AM.
En México y editada el 04/06/2026 08:29 AM.