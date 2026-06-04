Va contra el alza: Sheinbaum lanza plan para garantizar jitomate más barato

La mandataria de la República, Claudia Sheinbaum, firmó este lunes un Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, en presencia de autoridades de los sectores agrícola, financiero y comercial. El pacto, suscrito con representantes de productores y comercializadores de 18 estados, tiene como objetivo principal bajar el precio del jitomate y asegurar que la mayor parte de la producción se destine al mercado interno antes de la exportación.
Durante la ceremonia, la secretaria de Agricultura, Columba López, declaró que el acuerdo “fortalecerá la producción del jitomate, garantizará el abasto y asegurará un precio justo para los consumidores”. Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, resaltó la importancia de estabilizar los precios para proteger el poder adquisitivo de los hogares.
El convenio incluye un esquema de ordenamiento que contempla:
Con este acuerdo, el gobierno busca revertir las alzas de precios que el jitomate ha registrado en las últimas semanas, al tiempo que garantiza la continuidad de la producción nacional y protege a los consumidores de posibles incrementos desmedidos.