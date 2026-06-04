Sheinbaum recibe a España y abre la puerta a nuevas mega inversiones en México

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Claudia Sheinbaum recibió al vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, en la Secretaría de Economía. La reunión, que contó con la participación de altos funcionarios y empresarios de ambos países, concluyó con el compromiso de ampliar el intercambio comercial y profundizar las inversiones, especialmente bajo el marco del Plan México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 08:29 AM.
En México y editada el 04/06/2026 10:01 AM.