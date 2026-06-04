Sheinbaum recibe a España y abre la puerta a nuevas mega inversiones en México

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recibió este martes al vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, quien encabezó una delegación de empresarios españoles en una reunión de trabajo celebrada en la sede de la Secretaría de Economía.
Participaron los secretarios de Economía (Marcelo Ebrard), Hacienda (Edgar Amador) y Relaciones Exteriores (Roberto Velasco), junto a representantes del sector empresarial mexicano y español.
Durante el encuentro, el secretario Marcelo Ebrard destacó que el Plan México abre espacios particularmente atractivos para la inversión española en sectores estratégicos como energía, infraestructura, tecnología y agroindustria. Ambas partes acordaron intensificar el intercambio comercial y profundizar las inversiones bilaterales, con miras a diversificar la relación económica y generar empleo en ambos países.
El vicepresidente español, Carlos Cuerpo, subrayó la importancia de fortalecer los lazos entre México y España, señalando que la visita de la delegación empresarial busca concretar proyectos de inversión y ampliar la presencia de compañías españolas en el mercado mexicano.
Al concluir la reunión, se estableció un calendario de seguimiento que incluirá mesas de trabajo sectoriales y la firma de acuerdos específicos que permitan materializar los compromisos anunciados.