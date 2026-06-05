SEMARNAT firma decreto para priorizar el ecoturismo en Mahahual, Quintana Roo

Durante la conferencia mañanera del viernes, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, reveló la firma de un decreto que orienta el desarrollo del ecoturismo en Mahahual, en lugar de promover un turismo masivo que pudiera comprometer los ecosistemas de la zona.
El acuerdo es producto de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Turismo (SECTUR), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el gobierno del estado de Quintana Roo. Su objetivo principal es impulsar actividades turísticas de bajo impacto, que aprovechen la riqueza natural del área y generen ingresos sostenibles para la población local.
En los últimos días, Bárcena sostuvo reuniones con los habitantes de Mahahual para escuchar sus inquietudes y garantizar que la protección de los recursos naturales no se haga a costa del desarrollo económico de la comunidad. "Trabajaremos de la mano con los pobladores para conservar sus áreas naturales, sin descuidar el turismo que es una fuente vital de empleo", afirmó.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre el decreto, subrayando que la medida traerá beneficios directos a las comunidades de Mahahual, al crear oportunidades de empleo en sectores como la guía ecológica, la artesanía y la gestión de áreas protegidas.
Con este marco legal, se espera que Mahahual se consolide como un referente de turismo sostenible en la península de Yucatán, alineado con los compromisos nacionales e internacionales de conservación y desarrollo responsable.