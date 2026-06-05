SEMARNAT firma decreto para priorizar el ecoturismo en Mahahual, Quintana Roo

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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, anunció un nuevo decreto que fomenta el ecoturismo en Mahahual, Quintana Roo. La iniciativa, coordinada entre SEMARNAT, la Secretaría de Turismo, Fonatur y el gobierno estatal, busca equilibrar la conservación de áreas naturales con el desarrollo turístico, beneficiando a la población local.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 10:51 AM.
En México y editada el 05/06/2026 11:23 AM.