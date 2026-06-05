Ernestina Godoy admite rezagos forenses y promete avances en identificación de restos

En una sesión celebrada el 4 de junio en Zacatecas, la fiscal general de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, reconoció ante 320 personas integrantes de colectivos, buscadores y madres buscadoras la existencia de una deuda forense pendiente. La reunión, parte de las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de la Región Occidente, contó con la presencia del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla.
Godoy Ramos enfatizó que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad institucional y que la respuesta debe ser integral, coordinada y escuchando constantemente a las víctimas. Señaló que la falta de recursos y de infraestructura forense ha retrasado la identificación de restos y la entrega de resultados a las familias, lo que constituye una deuda moral y legal que la FGR se compromete a saldar.
En la mesa participaron representantes de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, quienes demandaron avances concretos, mayor financiamiento y la implementación de protocolos estandarizados para la recolección, preservación y análisis de evidencia forense.
El gobernador David Monreal Ávila reiteró el compromiso del gobierno estatal de colaborar con la FGR, proporcionando apoyo logístico y facilitando el acceso a los sitios de búsqueda. Por su parte, Arturo Medina Padilla subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y de garantizar el respeto a los derechos humanos de las familias afectadas.
La fiscal general anunció la creación de una comisión técnica que trabajará en la elaboración de un plan de acción a corto plazo, con metas específicas para la identificación de restos y la entrega de resultados a las familias antes de fin de año.
Esta declaración se produce en medio de una creciente presión social y de organizaciones de la sociedad civil que exigen respuestas rápidas y efectivas ante la desaparición forzada y los casos de personas desaparecidas en México.