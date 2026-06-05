Ernestina Godoy admite rezagos forenses y promete avances en identificación de restos

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La fiscal general de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, admitió la existencia de una deuda pendiente en materia forense frente a más de 300 representantes de familias y colectivos de búsqueda reunidos en la Mesa de Diálogo de la Región Occidente, subrayando la prioridad de la localización de personas desaparecidas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 02:34 PM.
En México y editada el 05/06/2026 03:06 PM.