Fiscalía de Veracruz continúa investigación por secuestro de la periodista Roxana Guzmán

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz continúa la investigación del secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Nanchital, realizando análisis de pruebas y operativos de búsqueda en los municipios de Nanchital, Moloatán y Cuichiapa, mientras la gobernadora Rocío Nahle descarta su posible supervivencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 12:48 PM.
En México y editada el 05/06/2026 01:17 PM.