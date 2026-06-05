Fiscalía de Veracruz continúa investigación por secuestro de la periodista Roxana Guzmán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que sigue trabajando en la investigación del secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, ocurrido en el municipio de Nanchital, al sureste del estado. La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, declaró que se están analizando las pruebas recabadas y que se han puesto en marcha recorridos de búsqueda en los municipios de Nanchital, Moloatán y Cuichiapa.
Jiménez Aguirre subrayó que la prioridad es localizar a la víctima y esclarecer los hechos, por lo que se están revisando testimonios, videos de vigilancia y cualquier otro elemento que pueda aportar al caso. Asimismo, la autoridad señaló que se mantiene la coordinación con la Policía Estatal y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la zona y evitar nuevos incidentes.
El 4 de junio, la gobernadora del estado, Rocío Nahle, descartó la posibilidad de que Roxana haya sido encontrada con vida, tras la circulación de información que sugería un presunto hallazgo. Nahle reiteró el compromiso del gobierno estatal con la búsqueda de la periodista y con la persecución de los responsables del secuestro.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y colectivos de prensa, que exigen una pronta resolución y la garantía de seguridad para los periodistas que ejercen su labor informativa en Veracruz.