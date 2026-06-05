INE proyecta gasto operativo de 3,948 millones de pesos para 2027; será base del presupuesto 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta un gasto operativo de 3,948,471,536 pesos para el ejercicio 2027, basado en análisis histórico, inflación y compromisos plurianuales, garantizando la suficiencia presupuestaria para la operación ordinaria del organismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 05:58 AM.
En México y editada el 05/06/2026 08:43 AM.