INE proyecta gasto operativo de 3,948 millones de pesos para 2027; será base del presupuesto 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una estimación de gasto operativo para el año 2027 que asciende a 3,948,471,536 pesos. Esta cifra, que será incluida en el Anteproyecto de Presupuesto del organismo, se obtuvo mediante un análisis metodológico que consideró el comportamiento histórico del periodo 2023‑2025, los índices inflacionarios y los compromisos plurianuales vigentes.
El presupuesto propuesto cubre los capítulos 2000 al 6000, correspondientes al presupuesto base de operación del INE. La distribución de recursos asegura la suficiencia presupuestaria para la operación ordinaria del organismo en 2027, conforme a los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal de Presupuesto.
Entre los gastos que no se incluyen en el presupuesto 2027 se encuentran aquellos que se incorporarán en etapas posteriores del cronograma de trabajo, como proyectos de infraestructura, adquisición de tecnología y programas de capacitación que se desarrollarán a medida que avance el proceso electoral.
El INE enfatiza que la estimación presentada es una proyección preliminar y que los montos finales podrán ajustarse en función de la evolución económica y de los requerimientos operativos que surjan durante la planificación de las próximas elecciones.