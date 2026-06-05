Pemex destinará 93 mil millones de pesos para reactivar la petroquímica y fertilizantes en Veracruz

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El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, anunció una inversión de 93 mil millones de pesos entre 2026 y 2030 para revitalizar la industria petroquímica y de fertilizantes en Veracruz. El objetivo es recuperar la soberanía energética y alcanzar la autosuficiencia alimentaria del país, incrementando la producción nacional de petroquímicos y fertilizantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 09:02 AM.
En México y editada el 05/06/2026 09:33 AM.