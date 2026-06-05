Pemex destinará 93 mil millones de pesos para reactivar la petroquímica y fertilizantes en Veracruz

En la transmisión de La Mañanera del Pueblo, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio, presentó el plan de reactivación de la industria petroquímica y de fertilizantes en el estado de Veracruz, con una inversión total de 93 mil millones de pesos a ejecutarse entre 2026 y 2030.
El programa contempla la rehabilitación de plantas existentes y la construcción de nueva infraestructura, con el fin de recuperar la soberanía energética y lograr la autosuficiencia alimentaria del país. Entre los objetivos principales se encuentran:
El plan se articula como una serie de proyectos interconectados que buscan dinamizar la cadena productiva, generar empleo y fortalecer la competitividad de México en los mercados internacionales de petroquímicos y fertilizantes.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia más amplia del gobierno federal para impulsar la industria nacional, reducir la dependencia de importaciones y garantizar la seguridad alimentaria y energética del país.