SCJN elimina requisito de cinco años de convivencia para pensión por viudez del IMSS

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la exigencia del IMSS de acreditar cinco años de convivencia en concubinato para otorgar la pensión por viudez. Además, confirmó que los trabajadores del IMSS adscritos al régimen sindical no pueden percibir simultáneamente la jubilación por años de servicio y la pensión de vejez, evitando la duplicidad de prestaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 10:45 AM.
En México y editada el 05/06/2026 10:40 AM.