SCJN confirma constitucionalidad del registro de despachos de cobranza; bancos podrían ser multados

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales las normas que obligan a bancos y financieras a registrar y reportar a sus despachos de cobranza ante la CONDUSEF. El fallo permite sancionar a las instituciones que incumplan, reforzando la protección de los usuarios contra prácticas abusivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 12:49 PM.
En México y editada el 05/06/2026 03:39 PM.