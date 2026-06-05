Edomex desplegará 1,500 policías y 5,000 cámaras con IA para el Mundial 2026

El Estado de México, a través del proyecto “Estadio de México, destino futbolero”, anunció un plan de seguridad sin precedentes para el Mundial 2026, pese a que la entidad no albergará partidos oficiales. Se movilizarán alrededor de 1,500 efectivos de la policía estatal y 238 unidades para vigilar rutas estratégicas, aeropuertos y senderos que conectan los principales destinos turísticos.
El monitoreo se reforzará con 5,000 cámaras equipadas con inteligencia artificial, drones tácticos, lectores de placas y más de 49,000 botones de pánico, lo que permitirá una respuesta rápida ante cualquier incidente. La coordinación operativa será conjunta con la Guardia Nacional y las policías municipales, garantizando una cadena de mando unificada.
Paralelamente, el gobierno estatal impulsará la oferta cultural y turística en 12 Pueblos Mágicos y Barrios Mágicos, así como en la ciudad de Toluca, entre el 11 de junio y el 9 de julio de 2026. Estos “destinos futboleros” buscarán atraer a visitantes nacionales e internacionales mediante eventos recreativos, rutas gastronómicas (mezcal, flor, chorizo verde de Toluca, truchas de Malinalco, pulque) y la conectividad de los aeropuertos Felipe Ángeles y Toluca, además del Tren Insurgente y el Tren Felipe Ángeles.
El Estadio Nemesio Díez, casa del Toluca FC, será escenario del partido de despedida de la Selección Mexicana contra Serbia, con un operativo especial que incluirá cerca de 1,700 efectivos estatales y federales. Se espera una asistencia de 28,000 espectadores dentro del recinto y hasta 10,000 aficionados en la zona circundante, bajo protocolos de movilidad y orden público.
Las autoridades estiman una derrama económica de 8,000 millones de pesos para la entidad, impulsada por el turismo deportivo y las actividades complementarias. En el estadio también se promoverán campañas de bienestar animal, como la adopción de mascotas rescatadas, bajo el lema “la mejor jugada es adoptar”.