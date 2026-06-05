Edomex desplegará 1,500 policías y 5,000 cámaras con IA para el Mundial 2026

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A una semana del inicio del Mundial 2026, el gobierno del Estado de México desplegará 1,500 efectivos policiales, 5,000 cámaras con inteligencia artificial, drones tácticos y 49,000 botones de pánico para garantizar la seguridad de visitantes y residentes. La operación, coordinada con la Guardia Nacional y policías municipales, también incluye actividades culturales en 12 Pueblos y Barrios Mágicos, estimando una derrama económica de 8,000 millones de pesos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 05:52 AM.
En México y editada el 05/06/2026 06:08 AM.