Sheinbaum desmiente que un guardia armado auxiliara a reportera en Palacio Nacional

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió un video que insinuaba la presencia de un guardia armado durante la caída de una reportera en el Palacio Nacional, señalando que se trató de un compañero del área de comunicación, parte de una fake news.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 10:56 AM.
En México y editada el 05/06/2026 11:56 AM.