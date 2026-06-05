Sheinbaum desmiente que un guardia armado auxiliara a reportera en Palacio Nacional

En la conferencia matutina del día de ayer, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, refutó un video que circuló en redes sociales y que insinuaba la presencia de un guardia de seguridad armado durante la caída de una reportera en las instalaciones de Palacio Nacional.
Sheinbaum explicó que el individuo que asistió a la periodista es un compañero de comunicación social que forma parte del equipo permanente de la Casa de Gobierno. "No viene armado, ni es un guardia de seguridad; es parte de nuestro personal de comunicación y se acercó para ayudar", puntualizó la mandataria.
La presidenta calificó el video como una fake news y subrayó la importancia de contrastar la información antes de difundirla. "Es fundamental aclarar estos hechos para evitar la desinformación que afecta la confianza ciudadana", afirmó.
El incidente ocurrió cuando la reportera, que cubría la Mańanera, tropezó y cayó en una zona de acceso restringido. El personal de la Casa de Gobierno actuó de inmediato, brindando auxilio y atendiendo la situación sin que se reportaran lesiones graves.
Sheinbaum reiteró su compromiso con la transparencia y la veracidad informativa, instando a los medios y al público a verificar las fuentes antes de compartir contenido que pueda generar confusión.