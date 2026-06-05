Gobierno no desalojará plantón de la CNTE en el Zócalo, afirma Sheinbaum

La mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó de forma tajante cualquier posibilidad de desalojar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Zócalo, a menos de una semana de la inauguración del Mundial FIFA 2026. En la conferencia titulada “la mañanera del pueblo”, Sheinbaum sostuvo que la protesta busca generar una foto de represión y que el gobierno optará por una estrategia de contención institucional.
Sheinbaum recordó el desalojo que realizó el expresidente Enrique Peña Nieto en 2015, cuando la policía de la Ciudad de México intervino contra maestros en el mismo recinto, y afirmó que su administración no replicará esa medida. “Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que buscan provocar”, señaló, aludiendo a los grupos que presionan para que se produzca un operativo policial con repercusión mediática.
La presidenta explicó que las fuerzas de seguridad han recibido la instrucción de evitar provocaciones y que el diálogo sigue siendo la vía principal para resolver las demandas del magisterio. Asimismo, indicó que la instalación de vallas en el Centro Histórico busca prevenir enfrentamientos directos entre policías y manifestantes.
Sheinbaum también cuestionó la composición del plantón, señalando que no todos los presentes son maestros y que algunos grupos encapuchados podrían estar intentando forzar la intervención policial. “No sabemos si realmente son maestros o es un grupo que quiere provocar”, afirmó.
El gobierno mantiene abierta la mesa de negociación y está dispuesto a atender algunas de las exigencias de la CNTE, que incluyen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la USICAMM y mejoras salariales y laborales. Sin embargo, la autoridad federal ha señalado limitaciones presupuestarias como obstáculo para atender todas las demandas.
Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de una ola de movilizaciones que, además del plantón en el Zócalo, han incluido bloqueos y ocupaciones en distintos puntos de la capital, todo ello en un contexto de alta tensión a pocos días del arranque del Mundial 2026.