Gobierno no desalojará plantón de la CNTE en el Zócalo, afirma Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá desalojo de los maestros de la CNTE que ocupan el Zócalo, argumentando que buscan provocar imágenes de represión y manteniendo abierto el canal de diálogo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 11:33 AM.
En México y editada el 05/06/2026 11:43 AM.