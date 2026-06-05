SRE garantiza condiciones de seguridad para visitantes durante el Mundial 2026

En una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, el canciller mexicano Roberto Velasco afirmó que el Servicio de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene una vigilancia permanente sobre los movimientos sociales y las obras de infraestructura en la capital, asegurando que los visitantes del Mundial de fútbol disfrutarán de un entorno seguro y sin contratiempos.
El funcionario subrayó que, aunque la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha llevado a cabo 11 días consecutivos de movilizaciones en la Ciudad de México, el gobierno cuenta con protocolos de seguridad reforzados y una coordinación estrecha con las fuerzas de seguridad locales para mitigar cualquier riesgo.
Ante la pregunta de un periodista alemán sobre la viabilidad de que los turistas participen de los eventos deportivos sin inconvenientes, Velasco respondió que los visitantes “pasarán un tiempo maravilloso”, resaltando la capacidad del país para gestionar simultáneamente obras de infraestructura y manifestaciones sin afectar la experiencia de los aficionados.
Durante la misma rueda de prensa, Velasco y Wadephul destacaron el fortalecimiento de la relación bilateral México‑Alemania en áreas como igualdad de género, cooperación tecnológica y desarrollo sostenible, señalando que la seguridad del Mundial es una prioridad compartida por ambos gobiernos.
El SRE continuará monitoreando la situación y emitirá actualizaciones a través de sus canales oficiales, garantizando que la seguridad de los turistas y la fluidez de los eventos deportivos sean una constante durante todo el torneo.