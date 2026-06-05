SRE garantiza condiciones de seguridad para visitantes durante el Mundial 2026

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Roberto Velasco, canciller de México, declaró que, a pesar de las movilizaciones de la CNTE y de los trabajos de infraestructura en la capital, las condiciones de seguridad para los turistas que lleguen al país por el Mundial de fútbol están plenamente garantizadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 05:57 AM.
En México y editada el 05/06/2026 10:04 AM.