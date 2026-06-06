Gobierno federal mantiene diálogo con la CNTE y presenta propuesta en materia de pensiones

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el gobierno federal sigue manteniendo una jornada intensa de diálogo con los integrantes de la CNTE, con el objetivo de construir acuerdos y atender sus demandas por la vía institucional.
En conjunto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Ejecutivo presentó una primera propuesta de solución que contempla:
Según el titular de Educación, en las mesas de trabajo participan también la Secretaría de Gobernación (Segob) y el propio ISSSTE. El gobierno subrayó que, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, las demandas “legítimas y justas”, siempre que se canalicen por la vía pacífica, recibirán una respuesta responsable.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que “la ruta para alcanzar acuerdos es el diálogo” y manifestó la disposición del Ejecutivo para encontrar soluciones que beneficien al magisterio y a millones de estudiantes.
Mientras tanto, la huelga nacional de la CNTE continúa, con bloqueos en avenidas principales de la Ciudad de México, toma de casetas en carreteras y manifestaciones en estados como Chiapas e Hidalgo.
El gobierno federal mantiene su compromiso de seguir dialogando y de buscar acuerdos que garanticen mejoras laborales y de seguridad social para el magisterio.