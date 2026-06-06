Gobierno federal mantiene diálogo con la CNTE y presenta propuesta en materia de pensiones

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó la continuidad de una intensa jornada de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la que participan la SEP, Segob e ISSSTE. Se presentó una primera oferta que incluye el fortalecimiento de la división de pensiones del ISSSTE y la creación de una aseguradora estatal, la cual será analizada internamente por la CNTE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 05:36 AM.
En México y editada el 06/06/2026 06:34 AM.