Ensayo de drones ilumina el cielo del Estadio Ciudad de México antes del Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México realizó, el pasado 4 de junio, un ensayo de drones que dibujó en el firmamento la bandera de México, el trofeo de la Copa del Mundo, una chilena, el Ángel de la Independencia y las mascotas del torneo. El espectáculo forma parte de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, programada para el 11 de junio a las 11:30 a.m., cuando la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica.
Las autoridades advierten que la luz solar podría dificultar la visibilidad del show aéreo, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación. Las puertas del recinto abrirán cuatro horas antes del inicio del partido, ofreciendo actividades exclusivas y entretenimiento previo.
La FIFA confirmó que Shakira y Burna Boy interpretarán en vivo la canción "Dai Dai" durante la ceremonia, una pieza vinculada al Fondo FIFA‑Global Citizen que busca recaudar 100 millones de dólares para educación y fútbol infantil.
Además del evento en la CDMX, la FIFA llevará a cabo actos inaugurales en los partidos que se disputarán en Estados Unidos y Canadá, las otras dos sedes del torneo.
Para garantizar la seguridad y la fluidez del tránsito, la Secretaría de Seguridad y la FIFA implementarán el operativo "Última Milla" en la zona sur de la capital, con restricciones vehiculares, filtros de acceso y mayor énfasis en el transporte público. Los barrios de Coyoacán, Tlalpan, Coapa y sus alrededores podrían experimentar cierres parciales y limitaciones de estacionamiento durante las horas previas y posteriores a los partidos.
Los organizadores exhortan a los visitantes a usar rutas alternas y medios de transporte masivo, como Metrobús, Trolebús y RTP, o estacionamientos remotos, para evitar congestiones.
Con seis días restantes para el inicio del torneo, la expectativa crece tanto por el debut de la Selección bajo la dirección de Javier Aguirre como por la magnitud del espectáculo que combinará fútbol, música y tecnología en la capital mexicana.