Ensayo de drones ilumina el cielo del Estadio Ciudad de México antes del Mundial 2026

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A la noche del 4 de junio, testigos cercanos al Estadio Ciudad de México observaron un espectáculo de drones que formó la bandera mexicana, el trofeo de la Copa del Mundo y otros símbolos, en preparación para la ceremonia inaugural del Mundial 2026 que abrirá México contra Sudáfrica el 11 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 05:30 AM.
En México y editada el 06/06/2026 07:10 AM.