Fiscalía CDMX y UNAM lanzan programa multilingüe para atender a turistas durante el Mundial 2026

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la UNAM implementarán un Programa de Atención Multilingüe que contará con 63 estudiantes de la ENALLT para ofrecer interpretación y traducción en seis idiomas a visitantes extranjeros durante el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 09:24 AM.
En México y editada el 07/06/2026 06:42 AM.