Fiscalía CDMX y UNAM lanzan programa multilingüe para atender a turistas durante el Mundial 2026

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ‑CDMX) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han puesto en marcha el Programa de Atención Multilingüe para el Mundial 2026. El objetivo es garantizar que los turistas extranjeros puedan acceder a la justicia y recibir orientación en seis idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino) durante el torneo.
El proyecto cuenta con la participación de 63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), quienes brindarán servicios de interpretación y traducción en las Coordinaciones Territoriales de las 16 alcaldías, en unidades móviles del Ministerio Público instaladas en el Estadio Ciudad de México y en el Zócalo, así como en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas (Zona Rosa) y la Agencia Especializada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Terminal 2).
“Una persona extranjera puede ser víctima de un delito o verse involucrada en una situación que requiere atención de la autoridad. Cuando esto ocurre, el idioma no puede convertirse en una barrera para acceder a la justicia”, señaló Bertha Alcalde Luján, titular de la FGJ‑CDMX. La fiscalía subrayó que el servicio también cubrirá a extranjeros detenidos en flagrancia o sujetos a investigación penal, asegurando que comprendan sus derechos y los procedimientos legales.
Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM, destacó que la iniciativa responde a una necesidad social concreta: “En este proyecto se contribuye a reducir barreras lingüísticas que a veces son verdaderos muros en los que no hay manera de comunicarse”. Además, resaltó que los estudiantes no solo dominan los idiomas, sino que también poseen conocimientos culturales que facilitan la interacción con personas de distintas nacionalidades.
El programa forma parte del Plan Estratégico Mundial 2026 de la Fiscalía, que desplegará tres unidades móviles del Ministerio Público: dos en el Estadio Ciudad de México durante los partidos y una en el Zócalo durante el Fan Fest (del 11 de junio al 19 de julio). En estos puntos se recibirán denuncias por robo sin violencia, fraude, falsificación de boletos, extravío de documentos y dispositivos, y se canalizarán conductas de reventa a los Juzgados Cívicos.
Con esta colaboración, la FGJ‑CDMX y la UNAM buscan acercar sus servicios a los visitantes extranjeros, garantizando que el idioma no sea un obstáculo para ejercer sus derechos y recibir una atención judicial oportuna y clara durante el evento deportivo de mayor magnitud en el país.