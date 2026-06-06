Revisión del T-MEC avanza con incertidumbre y riesgo de prolongación de negociaciones

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La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá avanza sin consenso y podría extenderse indefinidamente, generando incertidumbre para empresas e inversionistas de la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 05:37 AM.
En México y editada el 06/06/2026 06:38 AM.