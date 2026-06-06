Profepa clausura mina clandestina que extraía oro, plata y zinc en Durango

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó y cerró una operación minera sin permisos en el ejido Arroyo del Hacho, Guanaceví, Durango, donde se extraían plata, oro y zinc, provocando la pérdida de 3,200 m² de vegetación forestal y poniendo en riesgo la biodiversidad local.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 09:25 AM.
En México y editada el 07/06/2026 06:39 AM.