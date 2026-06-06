Restricciones de tránsito en la CDMX durante el Mundial 2026: calles, horarios y rutas alternativas

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A partir del 5 de junio de 2026, la Ciudad de México implementará el operativo “Última Milla” alrededor del Estadio Ciudad de México, con cierres parciales, filtros de acceso y prohibición de estacionamiento en colonias de Coyoacán y Tlalpan. Las restricciones se activarán horas antes y después de cada partido, mientras el transporte público será la opción recomendada y se ofrecerán rutas alternas para automovilistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 05:28 AM.
En México y editada el 06/06/2026 06:13 AM.