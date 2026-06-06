Restricciones de tránsito en la CDMX durante el Mundial 2026: calles, horarios y rutas alternativas

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó en la Ciudad de México, y con ella una serie de medidas que modificarán la movilidad en una de las zonas más transitadas de la capital.
El transporte público será la alternativa preferente. Se reforzarán los servicios de Metrobús, Trolebús, RTP y la red de transporte masivo, además de habilitar estacionamientos remotos y sistemas de “park‑and‑ride” para reducir la carga vehicular.
Con la afinación de los detalles logísticos, los días de partido transformarán la movilidad en el sur de la capital. Tanto residentes como automovilistas deberán planificar sus traslados con anticipación para evitar contratiempos durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.