Sheinbaum anuncia inversión histórica de 190 mil mdp para transformar Veracruz

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión histórica de 190 mil millones de pesos en Veracruz, destinada a la recuperación de la industria petroquímica y de fertilizantes, así como a obras de carretera, agua y salud, sin ceder concesiones al sector privado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 05:30 AM.
En México y editada el 06/06/2026 06:29 AM.