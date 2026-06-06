Sheinbaum anuncia inversión histórica de 190 mil mdp para transformar Veracruz

La mandataria del Gobierno de la República, Claudia Sheinbaum, reveló este viernes una inversión histórica de 190 mil millones de pesos para el estado de Veracruz, con el objetivo de reactivar la industria petroquímica y de fertilizantes, y de impulsar infraestructura clave en carreteras, agua y salud.
La cifra se suma a los 79 mil millones de pesos ya asignados a los Programas para el Bienestar en la entidad. La inversión se dividirá entre recursos públicos y un esquema mixto que no implica la cesión de concesiones a empresas privadas.
En materia de petroquímica, la secretaria de Energía, Luz Elena González, subrayó que la recuperación de la producción nacional de gas y condensados es una de las líneas estratégicas para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y garantizar la soberanía energética y la autosuficiencia alimentaria del país.
El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, detalló que el Plan Integral contempla una inversión mixta de 93 mil millones de pesos entre 2026 y 2030, con la meta de elevar la producción nacional de petroquímicos a 849 mil toneladas anuales y superar los 4 millones de toneladas de fertilizantes.
En el ámbito de infraestructura hídrica, Sheinbaum supervisó la construcción del acueducto de Coatzacoalcos, una obra de 13 kilómetros que duplicará la cantidad de agua potable disponible para la población del municipio. Según el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, la obra avanza en un 32 % de su ejecución.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, calificó el proyecto como una necesidad largamente esperada que “arreglará la situación por los próximos 50 años”.
Además, la inversión incluye recursos para la mejora de carreteras y la ampliación de servicios de salud a través del IMSS‑Bienestar, reforzando el compromiso del gobierno federal con el desarrollo integral de la región.