Se vuelca autobús con 43 estudiantes en la autopista México–Puebla; hay varios lesionados

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Un autobús que transportaba a 43 estudiantes del Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez se volcó la noche del viernes 5 de junio en la autopista México‑Puebla, a la altura de la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, dejando a los pasajeros heridos y daños materiales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 07:01 AM.
En México y editada el 06/06/2026 07:08 AM.