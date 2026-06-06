Se vuelca autobús con 43 estudiantes en la autopista México–Puebla; hay varios lesionados

La noche del viernes 5 de junio de 2026, alrededor de las 23:30 horas, un autobús que trasladaba a 43 estudiantes del Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez se volcó en la autopista México‑Puebla, en el entronque de la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, en la capital del estado.
El accidente, que ocurrió en un punto que autoridades locales señalan como insuficientemente señalizado y con antecedentes de siniestros, dejó a los pasajeros con lesiones de diversa gravedad y provocó daños materiales al vehículo.
De inmediato, equipos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil del municipio de Puebla acudieron al sitio para atender a los heridos. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna víctima mortal.
Para garantizar la seguridad de los conductores que transitan por la zona y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia, personal de Proximidad Vial y Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) bloqueó la circulación en el área del siniestro.
Asimismo, elementos del Ejército Mexicano se desplegaron en el perímetro como apoyo logístico y de seguridad, reforzando la respuesta institucional ante el incidente.
Las autoridades continúan investigando las causas del vuelco, mientras se brinda atención médica a los estudiantes lesionados y se evalúan los daños estructurales de la vía.