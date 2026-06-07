Manolo Jiménez emite su voto y resalta condiciones de seguridad en la jornada electoral

El gobernador Manolo Jiménez Salinas emitió su voto este domingo 7 de junio en la casilla ubicada en el fraccionamiento Jardines del Campestre, acompañada de su esposa Paola Rodríguez y dos de sus hijos. Al término de su participación, el mandatario ofreció una entrevista en la que destacó que la jornada electoral se desarrollaba con tranquilidad y llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto.
“Está saliendo mucha gente de todas las regiones de Coahuila… es importante recalcar que es una jornada tranquila, en paz, sin incidentes. Es parte de la dinámica, seguridad y calidad de vida que tenemos en Coahuila”, afirmó Jiménez Salinas ante medios locales.
El gobernador subrayó que, a excepción de tres incidentes menores ocurridos durante la campaña, la votación se llevaba a cabo de forma positiva. Recordó que, desde la semana pasada, se implementó un operativo de seguridad en todo el estado con la participación de la Guardia Nacional, la policía estatal y los cuerpos municipales, sumando cerca de 10 mil elementos de los tres órdenes de gobierno para garantizar la integridad del proceso.
Tras ejercer su derecho al voto, Jiménez Salinas comentó que se dirigiría a comer con su familia, aunque permanecería atento al desarrollo de las elecciones. La jornada del 7 de junio tiene como objetivo la renovación de los 25 escaños del Congreso local: 16 diputados se eligen por mayoría relativa y 9 por representación proporcional. No se eligen cargos municipales ni la gubernatura; el control del Congreso, actualmente en manos del PRI, será determinado por los resultados.
El gobernador reiteró su confianza en que la jornada se llevaría a cabo de manera pacífica, señalando que Coahuila sirve como ejemplo en materia de seguridad nacional y que no existen focos rojos ni impedimentos para la votación.
En la entrevista, Jiménez Salinas también recordó que el día anterior acompañó a la familia del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, quien falleció el 5 de junio por complicaciones médicas, expresando su pesar y el deseo de haberlo visto activo nuevamente.