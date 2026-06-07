Manolo Jiménez emite su voto y resalta condiciones de seguridad en la jornada electoral

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Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, acudió a votar en Saltillo y confirmó que la jornada del 7 de junio transcurrió en paz, gracias a un operativo de seguridad que involucró a cerca de 10 mil elementos de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:28 PM.
En México y editada el 07/06/2026 04:15 PM.