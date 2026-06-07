Alerta en el campo mexicano: gusano barrenador afecta a más de 2,000 animales

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Al 3 de junio de 2026, la Secretaría de Agricultura y el SENASICA reportan 2 024 casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) y 235 casos humanos en 18 entidades, con Veracruz a la cabeza con 58 infecciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:49 AM.
En México y editada el 07/06/2026 08:04 AM.