Lanzan Olinia Uno, el primer vehículo eléctrico diseñado y fabricado en México

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La presidenta de México presentó Olinia uno, el primer vehículo eléctrico fabricado en el país, en Zumpango. El proyecto, impulsado por la administración federal y una red de universidades y dependencias, busca posicionar a México como líder en la transición tecnológica global.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:29 PM.
En México y editada el 07/06/2026 04:20 PM.