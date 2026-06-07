El Papa León XIV recibe la playera de la Selección Mexicana durante su viaje a España

En un gesto simbólico que combina deporte y fe, el Papa León XIV recibió la playera oficial de la Selección Mexicana de fútbol mientras viajaba en avión hacia España para iniciar su visita pastoral. La entrega la realizó la corresponsal de Milenio, Valentina Alazraki, quien, con humor, le comentó que el conjunto tricolor lo había "fichado" para el Mundial 2026.
El Santo Padre aceptó el obsequio y, en el mismo momento, dirigió unas palabras de paz global, recordando que la Iglesia católica, durante este mes, centra sus oraciones en los deportistas que participan en los eventos internacionales. "Que el deporte sea un puente de fraternidad y respeto entre los pueblos", afirmó León XIV.
Alazraki, curiosa, le preguntó al pontífice a qué selección apoyaría, recordándole su anterior simpatía por Perú. Ante la ausencia de la escuadra peruana en la edición actual, el Papa, entre risas, evitó dar una respuesta definitiva y señaló que, como "es de todos los equipos", su corazón está con el Real Madrid, en referencia al estadounidense Robert Francis Prevost, también agustino.
El Papa León XIV, nacido en Estados Unidos y con una larga trayectoria pastoral en Sudamérica, continuará su gira por varias ciudades españolas hasta el 12 de junio, donde se espera que participe en actos religiosos y encuentros con la comunidad mexicana en el extranjero.