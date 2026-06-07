El Papa León XIV recibe la playera de la Selección Mexicana durante su viaje a España

...

Durante su vuelo a España, el pontífice León XIV aceptó la camiseta oficial del Tri de manos de Valentina Alazraki, bromeó sobre su fichaje para el Mundial 2026 y aprovechó la ocasión para pronunciar un llamado a la paz global y a la oración por los deportistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:48 AM.
En México y editada el 07/06/2026 07:52 AM.