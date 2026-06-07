Segob exhorta a la CNTE a retirar plantón del Zócalo tras propuestas del gobierno

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La Secretaría de Gobernación, a través de Rosa Icela Rodríguez, pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que concluya su protesta en el Zócalo, después de que SEP e ISSSTE presentaran ofertas para atender las demandas docentes, mientras se advierte que la continuidad de la movilización podría intensificarse con la llegada del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:46 AM.
En México y editada el 07/06/2026 07:32 AM.