Segob exhorta a la CNTE a retirar plantón del Zócalo tras propuestas del gobierno

La Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, emitió este 6 de junio un exhorto dirigido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que concluya el plantón que mantiene en el Zócalo de la Ciudad de México.
El llamado se produce tras la presentación de propuestas por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que buscan atender las dos principales demandas del magisterio: la mejora salarial y la garantía de estabilidad laboral.
Según el comunicado de Segob, prolongar la protesta afecta a estudiantes, trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico, y el riesgo de que las manifestaciones se intensifiquen aumenta con la proximidad del Mundial de Fútbol 2026, evento que atraerá a miles de turistas al país.
Las negociaciones, aunque no se han roto, se encuentran en una fase delicada. La CNTE ha señalado que continuará evaluando la oferta del gobierno y que cualquier decisión dependerá de la concreción de los compromisos anunciados.
El magisterio, que inició sus movilizaciones hace seis días, ha mantenido la presión en la capital para lograr una solución integral a sus reivindicaciones, mientras que el sector empresarial y los organizadores del Mundial siguen atentos a la evolución del conflicto para evitar impactos negativos en la imagen internacional de México.