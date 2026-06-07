Claudia Sheinbaum acusa campaña en contra de AMLO y respalda su legado

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, denunció este lunes una "tremenda campaña" dirigida contra su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, luego de que se difundiera una carta del presidente. La acusación la realizó frente a cientos de ciudadanos en la inauguración de una obra de protección contra inundaciones en Martínez de la Torre, Veracruz.
Sheinbaum sostuvo que recientemente se ha puesto en marcha una ofensiva desde la Unión Americana contra México y aseguró que el presidente López Obrador “vive en el corazón de todos los mexicanos”. Añadió que, bajo su gestión, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza, y que su proyecto gubernamental se sustenta en los cimientos del gobierno del tabasqueño.
La presidenta también advirtió que quienes intenten “deslindarla” del expresidente “se quedarán con las ganas”, recordando que su administración continúa la obra iniciada por López Obrador. Acompañada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, Sheinbaum afirmó estar tranquila porque está haciendo lo correcto al no permitir que “gobiernen desde afuera” a México.
En su discurso, la mandataria calificó el momento como “muy importante para la historia de México” y prometió no prestar atención a presiones externas, subrayando la grandeza del pueblo mexicano y su capacidad para salir adelante.
La carta difundida, cuyo contenido no se detalla en la declaración, ha generado controversia y alimentado la percepción de una campaña de desinformación contra el expresidente, según la propia Sheinbaum.