Claudia Sheinbaum acusa campaña en contra de AMLO y respalda su legado

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó una “tremenda campaña” contra Andrés Manuel López Obrador tras la publicación de una carta. En la entrega de una obra de protección contra inundaciones en Veracruz, afirmó que no se deslindará del expresidente y señaló una supuesta ofensiva de la Unión Americana contra el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:46 AM.
En México y editada el 07/06/2026 07:24 AM.