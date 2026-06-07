Caludia Sheinbaum inaugura muro de contención de 10 km en Veracruz para prevenir inundaciones

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, inauguró este 7 de junio de 2026 un muro de contención de diez kilómetros a lo largo del Río Bobos, en los municipios de Martínez de la Torre y Misantla, Veracruz. La obra, ejecutada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), representa una inversión de 700 millones de pesos y, según autoridades, es la mayor infraestructura de este tipo en la región.
El proyecto protege directamente a cinco comunidades vulnerables de la zona, que habían sufrido graves inundaciones en los últimos años, particularmente durante las lluvias intensas de octubre de 2025. Sheinbaum recordó que la obra se inició bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que su administración asumió el compromiso de concluirla, criticando la falta de acciones previas de los gobiernos anteriores.
El director general de Conagua, Efraín Morales López, señaló que el muro de 10 km es la obra de mayor magnitud que la dependencia ha ejecutado en Veracruz. En 2026, Conagua lleva a cabo 2 200 obras en todo el país, desde la tecnificación del riego hasta grandes presas en Durango y Baja California Sur. En Veracruz, en 2025 se invirtieron 1 600 millones de pesos en 1 117 obras distribuidas en 140 municipios, y la meta para 2026 es alcanzar 3 000 millones de pesos entre los tres niveles de gobierno.
El contexto de la inauguración se enmarca en los estragos provocados por las lluvias de octubre de 2025, que dejaron al estado sin medidas preventivas oportunas. Desde el 6 de octubre de 2025, Protección Civil activó una alerta gris, pero la Conagua ya advertía lluvias fuertes con riesgo de inundaciones y deslizamientos. El 10 de octubre, el río Cazones se desbordó, sorprendiendo a los habitantes de Poza Rica, mientras que las alertas por celular llegaron demasiado tarde.
Con la puesta en marcha del muro de contención, la administración de Sheinbaum busca reforzar la resiliencia de Veracruz frente a eventos hidrometeorológicos extremos y demostrar el compromiso del gobierno federal con la infraestructura preventiva.