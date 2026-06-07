Caludia Sheinbaum inaugura muro de contención de 10 km en Veracruz para prevenir inundaciones

...

La presidenta Claudia Sheinbaum abrió un muro de contención de 10 kilómetros a lo largo del Río Bobos, en Martínez de la Torre y Misantla, Veracruz, con una inversión de 700 millones de pesos, para proteger a cinco comunidades de futuras crecidas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:48 AM.
En México y editada el 07/06/2026 07:49 AM.