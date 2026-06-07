Sheinbaum impulsa rescate petroquímico y reconoce labor de trabajadores de Pemex

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) como "los mejores del mundo" al inspeccionar la planta de etileno del Complejo Cangrejera, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz. La visita coincidió con la reapertura de la unidad, que había sido gravemente dañada por un incendio en agosto de 2023.
En un video difundido a través de sus redes sociales, Sheinbaum subrayó que su gobierno está comprometido con el rescate de la petroquímica y la producción de fertilizantes de Pemex, sectores estratégicos para la seguridad alimentaria y energética del país.
Alfonso López Aguirre, gerente de Cangrejera, explicó que la planta de etileno enfrentó uno de sus mayores retos tras el siniestro, pero que los equipos de trabajo lograron reactivar la producción. "Estamos rescatando la petroquímica de Pemex. Resultados que transforman", afirmó.
Por su parte, Abel Rodríguez, subgerente de mantenimiento de Cangrejera, detalló que la rehabilitación incluyó la sustitución de equipos críticos, la implementación de nuevas normas de seguridad y la capacitación intensiva del personal. "La planta está de vuelta y operando con los más altos estándares", señaló.
La declaración de Sheinbaum busca reforzar la confianza en la industria nacional y destacar el papel de los trabajadores como motor de la recuperación económica. La administración también anunció planes de inversión adicional para modernizar otras instalaciones petroquímicas del país.