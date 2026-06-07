Sheinbaum impulsa rescate petroquímico y reconoce labor de trabajadores de Pemex

...

La presidenta Claudia Sheinbaum elogió a los empleados de Pemex durante su visita a la planta de etileno del Complejo Cangrejera en Coatzacoalcos, resaltando la rehabilitación tras el incendio de 2023 y el impulso a la petroquímica y fertilizantes nacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:26 PM.
En México y editada el 07/06/2026 04:04 PM.