Boris se acerca a Guerrero y activan alerta por lluvias torrenciales y oleaje

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El Servicio Meteorológico Nacional y Conagua advierten que el ciclón tropical Boris tocará tierra en Guerrero a partir de las 06:00 h del martes 9 de junio, generando precipitaciones de 150‑250 mm, oleaje de hasta cinco metros y vientos de 90‑110 km/h, con riesgo de inundaciones y deslizamientos en varios estados del sur y occidente de México.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/06/2026 04:14 PM.
En México y editada el 08/06/2026 09:49 PM.