Boris se acerca a Guerrero y activan alerta por lluvias torrenciales y oleaje

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitieron una alerta oficial ante la aproximación del ciclón tropical Boris, cuyo centro se desplazó hacia la costa de Guerrero y se espera que impacte a partir de las 06:00 h del martes 9 de junio.
Según los pronósticos actualizados, Boris producirá lluvias intensas que podrían acumular entre 150 y 250 milímetros en la zona costera y el sureste de Guerrero, así como en áreas del oeste y sur de Oaxaca. También se anticipan precipitaciones significativas en Michoacán, Colima, Jalisco y, en menor medida, en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.
El exceso de humedad y la prolongada permanencia del sistema sobre el Pacífico aumentan el riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos y elevación de los niveles de ríos y arroyos. Las autoridades advierten que estas condiciones podrían afectar a comunidades vulnerables y generar interrupciones en el suministro eléctrico.
En el ámbito marítimo, se prevé oleaje de cuatro a cinco metros en las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y hasta cuatro metros en Jalisco y Colima. Los vientos podrían alcanzar rachas de 90 a 110 km/h en la zona guerrerense, con potencial de derribar árboles, dañar estructuras y afectar la navegación.
Se recomienda a la población evitar actividades marítimas, permanecer atenta a los avisos de Protección Civil, identificar refugios temporales y seguir las indicaciones de las autoridades locales y federales.
Boris es el segundo ciclón tropical nombrado de la temporada 2026 en el Pacífico, en un contexto de alta actividad climática que ha generado lluvias significativas en gran parte del país durante la última semana. Los pronósticos indican una temporada particularmente activa, favorecida por condiciones oceánicas propicias para el desarrollo de sistemas tropicales.
El SMN mantiene vigente una zona de prevención por efectos de tormenta tropical que abarca desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero. Conagua continuará emitiendo actualizaciones permanentes sobre la evolución del fenómeno.