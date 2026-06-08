Coahuila registra alta participación y triunfo del PRI-UDC en elección intermedia

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Manolo Jiménez Salinas informó que la jornada electoral del 8 de junio transcurrió en paz, con participación superior al 51 % y la victoria de la Alianza PRI‑UDC, que obtuvo 58 % de los votos, y lanzó un llamado a la unidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 11:07 AM.
En México y editada el 08/06/2026 11:47 AM.