Gobierno federal reporta progresos en demandas de la CNTE y diálogo constante

...

Los titulares de la SEP, ISSSTE y Segob confirmaron que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sigue abierto, presentando logros en salarios, basificación, pensiones y una nueva reforma educativa con participación del magisterio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 11:07 AM.
En México y editada el 08/06/2026 11:28 AM.