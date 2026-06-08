Gobierno federal reporta progresos en demandas de la CNTE y diálogo constante

Los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) declararon que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se mantiene abierto y permanente, y anunciaron avances en diversas demandas del magisterio.
En la Mañanera del Pueblo desde el Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, recalcó los logros alcanzados desde el inicio de la Cuarta Transformación: la derogación de la reforma educativa de 2013, la incorporación de la Nueva Escuela Mexicana que reconoce la autonomía profesional docente y la obligación del Estado de combatir las desigualdades educativas.
Delgado destacó la mejora salarial, que ha pasado de $11,992 a $19,962 pesos mensuales, con la meta de alcanzar los $20,000. Asimismo, informó que entre 2018 y 2026 se basificó a más de un millón de docentes, garantizando plazas permanentes y estabilidad laboral.
En materia de pensiones, el secretario recordó la reforma de 2007 que individualizó las cuentas, y anunció la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que complementa los ingresos de los pensionados. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo la edad mínima de retiro en 58 años para hombres y 56 para mujeres.
Respecto a la USICAMM, el gobierno propone una nueva reforma elaborada con la participación directa del magisterio; se abrirá una consulta al inicio del próximo ciclo escolar para que los docentes diseñen la iniciativa.
Delgado también informó que se realizan reuniones semanales con representantes magisteriales y se están estableciendo mesas tripartitas en cada estado para dar seguimiento a las demandas locales, incluyendo apoyos a Oaxaca como becas, infraestructura, equipamiento y uniformes.
Martí Batres, director general del ISSSTE, explicó que la eliminación inmediata del esquema de cuentas individuales no es viable por limitaciones fiscales, pero se trabaja en fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar y la Pensión ISSSTE, que opera con comisiones bajas y devuelve utilidades a los trabajadores. Además, se propone crear una aseguradora pública de pensiones para ampliar las opciones de los derechohabientes.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, aseguró que las mesas de trabajo con la CNTE nunca se han suspendido y que el gobierno mantiene una disposición permanente para analizar cada planteamiento del magisterio. Señaló encuentros en Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, y destacó que varias demandas ya han sido resueltas, mientras que otras continúan en análisis técnico.