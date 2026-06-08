Sheinbaum afirma que México está preparado ante la posible tormenta tropical “Boris”

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno federal cuenta con planes de contingencia, refugios y coordinación interinstitucional para enfrentar la depresión tropical Dos‑E, que podría intensificarse a tormenta tropical “Boris” y tocar tierra en Guerrero entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 05:31 AM.
En México y editada el 08/06/2026 06:01 AM.