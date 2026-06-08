Sheinbaum afirma que México está preparado ante la posible tormenta tropical “Boris”

Claudia Sheinbaum, anunció este domingo que el Gobierno federal está listo para responder a la posible formación de la tormenta tropical “Boris”. El fenómeno, que en ese momento se denominaba Depresión Tropical Dos‑E, se ubicaba a 155 km al sur de Acapulco y a 165 km al oeste‑suroeste de Punta Maldonado, con vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De intensificarse, el sistema recibiría el nombre de “Boris” antes de impactar la costa de Guerrero, el estado con mayor exposición al fenómeno. Ante esta amenaza, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero suspendió clases y actividades administrativas en seis regiones del estado para el lunes 8 de junio.
El SMN declaró zona de prevención desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero, con pronósticos de lluvias torrenciales de 150 a 250 mm en la costa y el occidente guerrerense. Las precipitaciones intensas también se esperan en Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. El oleaje podría alcanzar hasta cinco metros en las costas de Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima y Michoacán.
Para reforzar la prevención, la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó dos Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) en Guerrero y Oaxaca. Además, se habilitaron 1 607 refugios temporales: 620 en Guerrero, 371 en Oaxaca, 270 en Michoacán, 236 en Colima y 110 en Chiapas.
La Secretaría de Marina realizó dragados en la laguna de Corralero y en los ríos Los Perros y Yosocuta, y ordenó el cierre de puertos para embarcaciones menores en Acapulco, Zihuatanejo y Bahías de Huatulco. Las autoridades marítimas exhortan a evitar cualquier actividad de navegación mientras persistan las condiciones adversas.
Autoridades federales mantienen sesiones permanentes de coordinación con gobiernos estatales y municipales, mientras personal especializado recorre zonas de riesgo y emite alertas a la población. La Conagua advierte que los efectos del sistema podrían prolongarse al menos hasta el martes 9 de junio.
Se insta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o zonas inundadas y extremar precauciones en carreteras.