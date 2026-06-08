Recién inaugurada y ya con filtraciones: la Línea 2 del Metro vuelve a generar polémica

Apenas unas horas después de que la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, inaugurara la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, una intensa lluvia del domingo 7 de junio provocó filtraciones de agua en el andén de espera, generando encharcamientos y goteras que fueron capturados en videos y fotografías difundidos en redes sociales.
La tormenta, que afectó a gran parte de la zona centro de la capital, dejó acumulaciones de agua cerca de la zona de vías, obligando a los usuarios a transitar bajo el riesgo de resbalones y a denunciar la falta de drenaje adecuado. La estación había estado cerrada por casi dos meses para la remodelación de la Calzada Flotante de Tlalpan, obra que buscaba mejorar la accesibilidad y replicar elementos arquitectónicos del Palacio de Bellas Artes.
Si bien el servicio de trenes volvió a operar entre Tasqueña y Cuatro Caminos, cuatro estaciones —Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales— continúan sin ascenso ni descenso de pasajeros, a la espera de intervenciones estructurales de la Secretaría de Obras y Servicios. El STC ha señalado que no se ha definido una fecha para la normalización total de la ruta.
Las autoridades no han emitido pronunciamientos oficiales sobre la causa exacta de las goteras ni sobre las medidas correctivas inmediatas. Mientras tanto, los usuarios recomiendan tomar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Metro.
Clara Brugada reiteró su compromiso de garantizar la movilidad de habitantes y visitantes internacionales antes del Mundial, aunque la conclusión de las obras de la Línea 2 sigue sin una fecha definida.