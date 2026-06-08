Recién inaugurada y ya con filtraciones: la Línea 2 del Metro vuelve a generar polémica

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Horas después de reabrir la estación San Antonio Abad, una fuerte tormenta inundó el andén de espera, generando encharcamientos y goteras que fueron difundidos en redes sociales. La estación había permanecido cerrada por casi dos meses por obras de remodelación, mientras que otras cuatro estaciones de la Línea 2 siguen sin servicio de ascenso y descenso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 05:28 AM.
En México y editada el 08/06/2026 06:17 AM.