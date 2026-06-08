CNTE mantiene plantón en CDMX pese a llamados del gobierno para levantar la huelga

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que continuará con su plantón en la Ciudad de México, a pesar de que el gobierno federal destaca recuperaciones salariales, movilidad laboral y basificación masiva del magisterio. Los docentes exigen cambios al sistema de pensiones y consideran insuficientes las propuestas oficiales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 08:29 AM.
En México y editada el 08/06/2026 08:43 AM.