CNTE mantiene plantón en CDMX pese a llamados del gobierno para levantar la huelga

La CNTE mantendrá su plantón en la Ciudad de México a fin de exigir reformas al sistema de pensiones, mayores aumentos salariales y mejores condiciones laborales, pese a los avances que el gobierno federal señala haber logrado para el magisterio.
En un comunicado conjunto con las Secretarías de Gobernación y el ISSSTE, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la cuarta transformación ha devuelto al magisterio derechos, dignidad y poder adquisitivo, destacando la recuperación salarial iniciada en 2018, con incrementos del 10 % para 2025 y del 9 % para 2026, la movilidad laboral transparente aprobada en 2025 y la basificación de más de 1.2 millones de maestros.
Sin embargo, los representantes de la CNTE consideran que estas medidas son insuficientes. La organización sigue protestando por la reforma del sistema de pensiones, la creación de una aseguradora pública para administrar los recursos y la necesidad de mayores aumentos salariales. Tras la exhortación del gobierno a concluir la huelga indefinida, la CNTE anunció que analizará la propuesta oficial en su Asamblea Nacional Representativa (ANR) y definirá sus próximas acciones.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acusó a un sector de la CNTE de provocar una respuesta represiva, pero descartó desalojos de los maestros concentrados en la capital. Sheinbaum recordó que los incrementos salariales bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador superan los promedios del periodo neoliberal (1982‑2018), y advirtió que regresar al esquema de pensiones previo a la reforma de 2007 demandaría recursos presupuestarios muy elevados.
El plantón se mantiene en un contexto de alta tensión, a menos de una semana del inicio del Mundial de fútbol en la Ciudad de México, programado para el 11 de junio.