Cómo acceder al programa del INAPAM que facilita empleos para adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece, sin convocatoria previa, un programa que puede traducirse en un ingreso mensual de al menos 9 000 pesos para personas de 60 años o más. El trámite inicial es presencial, gratuito y se realiza en una sola visita a cualquier módulo de atención del INAPAM a nivel nacional.
Nota: Cada estado puede requerir un documento adicional; se recomienda verificar en el módulo más cercano antes de acudir.
El registro está abierto todo el año, sin fechas límite ni trámites complejos. Con la credencial en mano, los adultos mayores pueden acceder a descuentos, servicios de salud y, sobre todo, a la posibilidad de generar un ingreso mensual digno.