Cómo acceder al programa del INAPAM que facilita empleos para adultos mayores

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El programa del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite a mayores de 60 años recibir un ingreso mensual de al menos 9 000 pesos. El trámite es presencial, gratuito y se resuelve en una sola visita. Conoce los documentos obligatorios y los pasos para obtener la credencial y acceder al Servicio de Vinculación Productiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 08:26 AM.
En México y editada el 08/06/2026 08:50 AM.