Sheinbaum asegura que la CNTE busca “provocar al Estado” previo al Mundial

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificando sus protestas como provocaciones destinadas a generar represión antes del Mundial. Aseguró que el gobierno no cederá a esas presiones y garantizará una inauguración sin violencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 09:19 AM.
En México y editada el 08/06/2026 09:35 AM.