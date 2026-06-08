Gobierno de Sheinbaum rechaza denuncia del PAN contra AMLO ante la CPI

En la Mańanera del Pueblo celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria Claudia Sheinbaum rechazó rotundamente la denuncia que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Sheinbaum, con tono irónico, preguntó: “¿Quién les cree? Nadie”. Añadió que “no se puede ser más hipócrita” y sugirió que el PAN busca “expiar sus culpas” por la violencia que marcó sus gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
El documento del PAN alega más de 200 mil homicidios, 150 mil desapariciones, reclutamiento forzado de jóvenes y el control de amplias regiones por cárteles, responsabilizando a AMLO de una “crisis de violencia” sin precedentes. Asimismo, la denuncia señala a varios gobernadores de Morena –Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas)– por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Sheinbaum desestimó la acción legal, afirmando que “no cala” y que el PAN carece de credibilidad para acusar a otros de nexos con el narcotráfico. La presidenta no ofreció argumentos jurídicos, sino un argumento político: la falta de confianza del público en el partido opositor.
El PAN justificó su recurso a la CPI alegando la falta de autonomía de las fiscalías y la captura política del Poder Judicial por parte de Morena. La denuncia se dio a conocer tres días después de que AMLO, desde su retiro, publicara una carta criticando la injerencia de EE. UU. y respaldara a Sheinbaum ante supuestas amenazas a la soberanía nacional.
En el contexto político, el PAN atraviesa una semana complicada: la gobernadora panista Maru Campos enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República por presunta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, mientras el gobierno de Sheinbaum ha intensificado operativos contra el crimen organizado, incluyendo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y la entrega de más de 170 líderes criminales a EE. UU.
Sheinbaum volvió a citar la frase del escritor Carlos Monsiváis –“no se puede ser más hipócrita”–, utilizada anteriormente para señalar la contradicción del PAN, que acusa de complicidad con el narco mientras su propia gestión de la “guerra contra el narco” dejó decenas de miles de muertos sin rendir cuentas a nivel internacional.