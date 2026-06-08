Gobierno de Sheinbaum rechaza denuncia del PAN contra AMLO ante la CPI

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con ironía a la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional ante la Corte Penal Internacional contra Andrés Manuel López Obrador, calificándola de hipócrita y sin efecto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 11:08 AM.
En México y editada el 08/06/2026 11:35 AM.