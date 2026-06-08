Sheinbaum contempla encuentro con Felipe VI en la inauguración del Mundial 2026

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se está considerando una reunión con el rey Felipe VI en el marco de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Zócalo, aunque no se han definido detalles logísticos ni la lista completa de jefes de Estado invitados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 02:57 PM.
En México y editada el 08/06/2026 09:49 PM.