Sheinbaum contempla encuentro con Felipe VI en la inauguración del Mundial 2026

En la conferencia matutina celebrada en el Salón Tesorería, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que se está analizando la posibilidad de encontrarse con el rey de España, Felipe VI, durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026, programada para el 11 de junio en el Zócalo de la Ciudad de México.
El monarca español ya confirmó su asistencia a uno de los partidos de la selección española que se disputará en el estadio de Jalisco, lo que abre la puerta a una posible reunión bilateral en la capital. Sheinbaum precisó que, a diferencia de ediciones anteriores, la inauguración contará con la presencia de pocos jefes de Estado, aunque no reveló la lista definitiva.
Respecto a la logística del evento, la presidenta se mostró reservada y señaló que la información será divulgada a medida que se concrete. "Vamos a ir informando", afirmó, sin entrar en detalles sobre los protocolos de seguridad, el tráfico o los posibles cierres de vías que podrían afectar a los residentes del primer cuadro de la ciudad.
Al ser cuestionada sobre las molestias que generan las obras y los cierres en la zona, Sheinbaum reiteró su compromiso de minimizar el impacto y de mantener una campaña de comunicación constante para mantener informada a la población.
La posible reunión con el rey Felipe VI se inscribe dentro de los esfuerzos diplomáticos de México para fortalecer sus relaciones bilaterales en un contexto de alta exposición internacional, dado que el Mundial 2026 será coorganizado por México, Canadá y Estados Unidos.