Tormenta tropical Boris trae lluvias intensas y riesgo de inundaciones en CDMX

La tormenta tropical Boris mantendrá este martes 9 de junio condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera que el sistema toque tierra cerca del mediodía en la costa de Guerrero, donde continuará alimentándose de humedad del Pacífico, el Golfo de México y el Caribe.
El pronóstico oficial indica acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros de lluvia en pocas horas en los estados del sur y sureste, con riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos. En el centro del país, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato enfrentarán lluvias fuertes, rachas de viento de hasta 50 km/h y actividad eléctrica.
Para el Valle de México, la mañana será fresca y nublada, con bancos de niebla y lluvias aisladas. En la tarde aumentará la probabilidad de chubascos intensos, especialmente en el Estado de México, y se esperan encharcamientos que podrían afectar la movilidad urbana.
El SMN también alerta sobre condiciones marítimas peligrosas para embarcaciones menores y actividades turísticas en la costa del Pacífico, mientras que la tormenta tropical Cristina se desplaza al sur de Centroamérica sin representar riesgo inmediato para México.
Paralelamente, una ola de calor persiste en el norte del país (Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa), con temperaturas máximas que obligan a evitar la exposición prolongada al sol y a incrementar la hidratación.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, seguir las indicaciones de Protección Civil y tomar precauciones al desplazarse, especialmente en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos.