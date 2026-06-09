Tormenta tropical Boris trae lluvias intensas y riesgo de inundaciones en CDMX

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El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la tormenta tropical Boris, al tocar tierra en Guerrero, provocará precipitaciones de 75 a 150 mm en pocas horas, vientos de hasta 50 km/h y riesgo de inundaciones y deslizamientos en la Ciudad de México y varios estados del centro‑sur.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:22 AM.
En México y editada el 09/06/2026 09:04 AM.