SEP revela cuántos alumnos se quedaron sin clases por el paro de la CNTE

...

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que finalice sus protestas y retome las clases, señalando que más de 1.4 millones de estudiantes están sin educación por los campamentos en varias entidades.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 02:51 PM.
En México y editada el 09/06/2026 03:09 PM.