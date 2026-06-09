SEP revela cuántos alumnos se quedaron sin clases por el paro de la CNTE

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, reiteró su llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que concluya el ciclo escolar y regrese a las aulas. Delgado sostuvo que las movilizaciones del magisterio disidente, como el campamento que se mantiene en el centro histórico de la Ciudad de México, no son necesarias para lograr sus reivindicaciones.
El titular de la SEP presentó cifras que reflejan el impacto de la protesta en la educación de los estudiantes. Según los datos oficiales, la cantidad de alumnos sin clases es la siguiente:
Delgado aseguró que la SEP mantiene una atención permanente al magisterio disidente y que el gobierno está dispuesto a dialogar, siempre y cuando la Coordinadora valore las propuestas presentadas para retirar los campamentos y restablecer la normalidad académica. El secretario subrayó que la prioridad es garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes, y que la continuidad del proceso educativo no puede depender de acciones de presión.
El llamado del secretario se produce en medio de una creciente preocupación de padres, autoridades locales y organizaciones civiles, quienes exigen una solución rápida para evitar mayores rezagos académicos y sociales.