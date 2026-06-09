A dos días del Mundial, el Estadio Azteca permanece bajo máxima vigilancia

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Miles de policías y manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rodean el Estadio Ciudad de México mientras se intensifican las medidas de seguridad antes de la inauguración del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 05:40 PM.
En México y editada el 09/06/2026 03:43 PM.