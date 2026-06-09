Roberto Velasco y Marco Rubio dialogan por teléfono sobre seguridad, migración y comercio

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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una llamada de trabajo con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en la que reafirmaron su compromiso de cooperar en seguridad, migración y comercio, pilares de la agenda bilateral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:24 AM.
En México y editada el 09/06/2026 09:29 AM.