Roberto Velasco y Marco Rubio dialogan por teléfono sobre seguridad, migración y comercio

En una conversación telefónica de carácter institucional, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteraron su interés por mantener una estrecha cooperación en los temas prioritarios de la agenda bilateral: seguridad, migración y comercio.
Ambos funcionarios, a través de la cuenta oficial de la Cancillería mexicana en X, señalaron que la llamada fue cordial y respetuosa, y que sirvió para alinear acciones conjuntas que favorezcan la estabilidad y el desarrollo de ambos países.
Su formación académica comprende una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Florida (1993) y un doctorado en Derecho por la Universidad de Miami (1996). La experiencia de Rubio en el Congreso y su papel en la política exterior estadounidense le otorgan una visión estratégica que, según la Cancillería, resulta valiosa para los diálogos con México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que la cooperación bilateral seguirá siendo una prioridad, y que futuros encuentros, tanto a nivel ministerial como operativo, permitirán profundizar los acuerdos alcanzados en esta llamada.