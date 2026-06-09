¡Adiós importaciones! México fabricará sus propios drones, autos eléctricos y tecnología médica

En la conferencia matutina del 9 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Secretaría de Marina está trabajando con centros científicos nacionales para producir drones de fabricación propia, así como equipos de radio y otras tecnologías, sin depender de subsidios permanentes.
El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles explicó que estos desarrollos buscan fortalecer la vigilancia marítima y la capacidad operativa de la Marina, complementándose con sistemas antidrones, radios tácticos, vehículos blindados y nuevos buques construidos en astilleros mexicanos.
El anuncio se inserta en una estrategia más amplia de innovación soberana que incluye el proyecto Olinia, el primer vehículo eléctrico mexicano, cuyo modelo Olinia 1 se venderá a partir de 150,000 pesos y entrará en circulación en el verano de 2027, y la producción en serie de al menos 20,000 unidades.
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en coordinación con la Secretaría de Ciencia, está probando un equipo de diálisis de bajo costo que, de aprobarse la Cofepris, permitirá ofrecer tratamientos a precios significativamente menores.
En materia de política exterior, el canciller Roberto Velasco informó una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y anunció una reunión presencial el 12 de junio con el embajador estadounidense Ronald Johnson, en un contexto de reducción del 76 % en incautaciones de fentanilo en la frontera norte.
Finalmente, se publicó un decreto que suspenderá actividades en oficinas públicas y privadas el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026, para evitar contratiempos y reducir el tráfico en la Ciudad de México.