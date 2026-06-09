¡Adiós importaciones! México fabricará sus propios drones, autos eléctricos y tecnología médica

...

La Secretaría de Marina, bajo la dirección del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció que desarrolla drones, radios tácticos y otras tecnologías de fabricación nacional en conjunto con institutos de investigación. El proyecto forma parte de la agenda de innovación soberana del gobierno, que también incluye el vehículo eléctrico Olinia y un equipo de diálisis de bajo costo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 11:53 AM.
En México y editada el 09/06/2026 01:00 PM.